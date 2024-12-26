Правоохранители проведут мероприятия, направленные на предупреждение ЧП с участием детей

У школьников начались зимние каникулы. Целых две недели ребята будут отдыхать, весело проводить время и отмечать праздники. Многие в этот период остаются без присмотра взрослых, поэтому правоохранители берут на себя миссию оберегать детей от опасностей и проводить профилактическую работу среди подрастающего поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники органов внутренних дел проведут комплекс мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений со стороны несовершеннолетних и чрезвычайных происшествий с их участием. Напомнят о правилах поведения на дороге, в общественных местах, опасностях выхода на лед и не только.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

С высоким риском сопряжены игры и баловство на объектах железнодорожного транспорта, использование пиротехнических изделий. За применение петард и фейерверков, нарушающее общественный порядок или спокойствие граждан, предусмотрена административная ответственность. Нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в ночное время вне жилища без сопровождения родителей не допускается.

Проводить профилактические беседы с детьми правоохранители призывают и родителей. И напоминают, что учить ребят правильному и безопасному поведению нужно, прежде всего, на собственном примере.