«Чудеса на Рождество». Узнали у секретаря ЦК БРСМ, какие подарки хотят получить юные белорусы

Эстафета волшебства продолжается в Беларуси. По традиции республиканский благотворительный марафон добра «Чудеса на Рождество» организует и проводит БРСМ и БРПО. О тех, кто умеет и любит приносить радость, поговорим с нашей гостьей.

Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ:

У нас адресатов действительно много, все нуждающиеся охватываются БРСМ и БРПО. В этом году план мероприятия у нас довольно обширный, поэтому волонтеры посетят всех нуждающихся, это и специальные школы-интернаты, социальные приюты, одиноких ребят.

Александр Стасевич, ведущий:

В каких городах уже установлены «Елки желаний» и что дети просят больше всего?

Кристина Сорока:

Как раз сегодня утром я читала письма, которые написали ребята, у нас елка в центральном комитете и областных комитетах, советах в том числе. В основном просят такие подарки, как телефон, ноутбук. Но сегодня был самокат, колонка «Алиса», подарки в основном материальные.