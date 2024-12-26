Прямой эфир

«Чудеса на Рождество». Узнали у секретаря ЦК БРСМ, какие подарки хотят получить юные белорусы

26 декабря 2024 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эстафета волшебства продолжается в Беларуси. По традиции республиканский благотворительный марафон добра «Чудеса на Рождество» организует и проводит БРСМ и БРПО. О тех, кто умеет и любит приносить радость, поговорим с нашей гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ.

«Чудеса на Рождество». Узнали у секретаря ЦК БРСМ, какие подарки хотят получить юные белорусы-2

Кристина Сорока, секретарь Центрального комитета БРСМ:
У нас адресатов действительно много, все нуждающиеся охватываются БРСМ и БРПО. В этом году план мероприятия у нас довольно обширный, поэтому волонтеры посетят всех нуждающихся, это и специальные школы-интернаты, социальные приюты, одиноких ребят.

Александр Стасевич, ведущий:
В каких городах уже установлены «Елки желаний» и что дети просят больше всего?

Кристина Сорока:
Как раз сегодня утром я читала письма, которые написали ребята, у нас елка в центральном комитете и областных комитетах, советах в том числе. В основном просят такие подарки, как телефон, ноутбук. Но сегодня был самокат, колонка «Алиса», подарки в основном материальные.

Подробности в видео.

# Новый год # Кристина Сорока # Праздники

Другие новости рубрики

Все новости
У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»
26 декабря 2024 09:13

У белорусской анимации большое будущее! Елена Турова рассказала, как создавался мультфильм «Песня Сирин»

«Белпочта» бесплатно доставит поздравительные послания адресатам под Новый год
26 декабря 2024 07:50

«Белпочта» бесплатно доставит поздравительные послания адресатам под Новый год

В Беларуси завершается формирование участковых избирательных комиссий по выборам Президента
26 декабря 2024 07:43

В Беларуси завершается формирование участковых избирательных комиссий по выборам Президента