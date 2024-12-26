Европейская «колючка» убила 50 животных с 2021 года

Очередная жертва европейской «колючки». Белорусские пограничники обнаружили 26 декабря у литовского забора павшего лося. Животное хотело пересечь лесной массив, однако столкнулось с преградой, а попытавшись ее преодолеть – погибло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порезы от европейской «спирали Бруно» не оставили лосю шансов. После сооружения Литвой пограничных заграждений погибли уже два десятка лосей, 10 косуль и олень. А с сентября 2021-го белорусской стороной зафиксировано порядка полусотни случаев падежа животных, ставших жертвами заграждений Литвы, Латвии и Польши.