Саммит ЕАЭС начался под Санкт-Петербургом

Подвести итоги 2024 года и сверить часы по ключевым направлениям сотрудничества. Под Санкт-Петербургом проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие во встрече принимает белорусский лидер. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта «Игора». Предусмотрены два формата заседания. Традиционно, оно пройдет в узком и расширенном составах.

В повестке дня – около двух десятков вопросов. Лидеры государств – участниц ЕАЭС обсудят стратегические направления деятельности союза, в том числе ход формирования общих рынков энергоресурсов и перспективы развития сотрудничества с третьими странами. В 2025 году председательство перейдет к Минску. И, как ожидается, Александр Лукашенко обозначит приоритеты Беларуси в этой интеграционной структуре. По итогам саммита планируется принятие ряда важных документов.