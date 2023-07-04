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Правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Как МВД обеспечило безопасность белорусов в День Независимости?

04 июля 2023 16:53
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Новости Беларуси. Участие в праздничных мероприятиях ко дню независимости приняли порядка 700 тысяч человек по всей стране. Отмечали ярко, весело и с должным размахом. Разумеется, столь грандиозное по значимости и масштабам торжество проходило под пристальным вниманием правоохранителей и военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Как МВД обеспечило безопасность белорусов в День Независимости?-1

Обеспечить безопасность каждого – задача не простая, но выполнимая. В МВД сообщили, в День Независимости серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Все большие выходные милиция несла усиленную службу. В местах основных гуляний были установлены пункты пропуска. Только в Минске таких работало более 70-ти.

Правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Как МВД обеспечило безопасность белорусов в День Независимости?-4

Что позволило обеспечить надлежащий уровень охраны общественного порядка. Наготове были и медицинские работники. У всех праздничных локаций дежурили бригады скорой. Всего – 880 экипажей. Их дополнительно укомплектовали травматологическими наборами, плащами, запасами воды.

Правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Как МВД обеспечило безопасность белорусов в День Независимости?-7

На особый режим работы были переведены больницы. На случай необходимости предусмотрели резерв коек, запас лекарственных средств, медицинских изделий и препаратов крови.

Правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Как МВД обеспечило безопасность белорусов в День Независимости?-10

Владимир Станилевич, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:
В период проведения праздничных предприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, органы внутренних дел функционировали в усиленном варианте, благодаря принятым мерам и кропотливой подготовительной работе, существенных правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Силы и средства задействовались в необходимом количестве и в установленном порядке.

Правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Как МВД обеспечило безопасность белорусов в День Независимости?-13

Сотрудники МЧС и ОСВОД также держали на контроле обстановку в местах отдыха, в том числе в парках и у водоемов. Благодаря слаженной работе всех экстренных служб праздник прошел организованно и безопасно.

# День Независимости # общество # Владимир Станилевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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