Правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Как МВД обеспечило безопасность белорусов в День Независимости?

Новости Беларуси. Участие в праздничных мероприятиях ко дню независимости приняли порядка 700 тысяч человек по всей стране. Отмечали ярко, весело и с должным размахом. Разумеется, столь грандиозное по значимости и масштабам торжество проходило под пристальным вниманием правоохранителей и военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ,

Обеспечить безопасность каждого – задача не простая, но выполнимая. В МВД сообщили, в День Независимости серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Все большие выходные милиция несла усиленную службу. В местах основных гуляний были установлены пункты пропуска. Только в Минске таких работало более 70-ти.

Что позволило обеспечить надлежащий уровень охраны общественного порядка. Наготове были и медицинские работники. У всех праздничных локаций дежурили бригады скорой. Всего – 880 экипажей. Их дополнительно укомплектовали травматологическими наборами, плащами, запасами воды.

На особый режим работы были переведены больницы. На случай необходимости предусмотрели резерв коек, запас лекарственных средств, медицинских изделий и препаратов крови.

Владимир Станилевич, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

В период проведения праздничных предприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, органы внутренних дел функционировали в усиленном варианте, благодаря принятым мерам и кропотливой подготовительной работе, существенных правонарушений, резонансных преступлений не допущено. Силы и средства задействовались в необходимом количестве и в установленном порядке.