«Ребятам есть где учиться». Кто позаботится о молодых специалистах после выпуска?

Новости Беларуси. Более 100 выпускников Оршанского аграрного колледжа получили долгожданные дипломы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Волнительный и торжественный момент с ними разделили не только преподаватели, родители, но и те, кто станет для них опорой в профессиональном становлении – работодатели. Тему продолжит – Виктор Пралич.

Этого волнительного момента выпускники Оршанского государственного аграрного колледжа ждали три года. Очередной важнейший этап в их жизни позади. Кто-то продолжит учебу уже в вузах страны – другие к профессиональным обязанностям приступят в ближайшее время. На первых рабочих местах молодых специалистов уже ждут.

Максим Бубенщиков, заместитель директора агрокомбината «Юбилейный»:

В «Юбилейном» агрокомбинате у нас работает 103 механизатора. Половина состоит из выпускников Оршанского государственного колледжа. Которые в дальнейшем занимали у нас и на «Дажынках» лидирующие места, первое там, областные и районные соревнования. У нас нормальный коллектив. Ребятам есть где учиться.

Артем Зинов поступал по целевому направлению от местного сельхозпредприятия. По договору, он должен выйти на работу 1 августа. Но молодой специалист решил, что приступит к делу уже в ближайшие дни. Начинающий аграрий знает, как нужны руки в разгар сельскохозяйственного сезона. Сегодня он в числе тех, кто в торжественной обстановке получил заветный диплом.

Артем Зинов, выпускник Оршанского государственного аграрного колледжа:

В молодых специалистах нуждаются. Проходил там практику два раза. В том году летом еще даже помощником комбайнера попал. Там все свои, знакомые, с одной деревни.

Трактористы-машинисты, управленцы, повара, экономисты. В этом году Оршанский колледж окончили более 100 выпускников. Каждый обеспечен первым рабочим местом. Что немаловажно для тех, кто начинает свой профессиональный путь.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Они выбрали профессии, наверное, которые в данный момент самые важные, самые востребованные. И пока, до недавнего времени, были незаслуженно где-то не столько актуальны в молодежной среде за счет небольшой заработной платы, не очень хороших условий труда. Но мы сейчас пытаемся все активно вернуть на круги своя. И, я надеюсь, что они получат уверенность, что они сделали правильный выбор.

Сегодня перед системой профессионально-технического и среднего образования стоит задача выпускать готового специалиста, который будет подкован не только теорией, но и хорошей практикой. Для этого в колледжах созданы так называемые центры компетенций. Это позволяет вышлифовывать знания, а вместе с тем делать профтехобразование современным. С помощью новейшего оборудования и технологий.

Станислав Кухаренок, учащийся Оршанского государственного аграрного колледжа:

Это очень удобно, очень практично. Все наглядно и понятно. Это действительно очень хорошо для учащихся нашего колледжа.

Николай Барышев, директор Оршанского государственного аграрного колледжа:

Наши учащиеся изучают здесь современные технологии, обслуживание деталей и механизмов трактора. Но не только наши учащиеся здесь занимаются, приезжают и из других колледжей.