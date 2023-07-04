Лукашенко утвердил юбилейную медаль к 170-летию пожарной службы Беларуси

Новости Беларуси. В 2023 году белорусские спасатели отметят знаковую дату – 170-летие пожарной службы. В преддверии профессионального праздника в Беларуси учреждена юбилейная медаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий Указ.

Лицевую сторону знака отличия украшают изображения старинной каски огнеборцев, топора и пожарного ствола. Этой медалью будут награждать сотрудников и гражданский персонал МЧС за образцовую службу, весомый вклад в совершенствование деятельности по защите нашей страны и ее граждан от чрезвычайных ситуаций. Напомним, юбилей пожарная служба Беларуси отметит 25 июля.