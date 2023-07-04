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Лукашенко утвердил юбилейную медаль к 170-летию пожарной службы Беларуси

04 июля 2023 16:03
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Новости Беларуси. В 2023 году белорусские спасатели отметят знаковую дату – 170-летие пожарной службы. В преддверии профессионального праздника в Беларуси учреждена юбилейная медаль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства подписал соответствующий Указ.

Лукашенко утвердил юбилейную медаль к 170-летию пожарной службы Беларуси-1

Лицевую сторону знака отличия украшают изображения старинной каски огнеборцев, топора и пожарного ствола. Этой медалью будут награждать сотрудников и гражданский персонал МЧС за образцовую службу, весомый вклад в совершенствование деятельности по защите нашей страны и ее граждан от чрезвычайных ситуаций. Напомним, юбилей пожарная служба Беларуси отметит 25 июля.

# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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