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Молодёжь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира»

04 июля 2023 15:42
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Новости Беларуси. Молодежь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира». Событие под лозунгом «Мы «Семь «Я» – шесть областей и столица» стало своего рода продолжением празднования Дня Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодёжь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира»-1

Мероприятие приурочено к Году мира и созидания. В Минск прибыли также гости из транспортных предприятий Брестской и Могилевской областей. Праздник объединил сразу два поколения: не только молодежный актив, но и ветеранов предприятия. Это порядка 200 человек. Они смогли обменяться опытом. Прошел праздничный концерт. Творческие номера подготовили сотрудники предприятий.

Молодёжь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира»-4

Ирина Романова, контролер электромонтажных работ отдела технического контроля 2-го транспортного парка «Минсктранса»:
Ребята разных специальностей, из разных парков, все очень дружные, креативные.

Молодёжь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира»-7

Татьяна Ищенко, заместитель генерального директора «Могилевоблавтотранса»:
Хотелось бы, чтобы молодежь поделилась опытом. Мы, Могилевская область, наверное, что-то в Брестской и Минской по-другому происходит.

Молодёжь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира»-10

Ирина Дановская, заместитель генерального директора «Минсктранса»:
Приглашены на данное мероприятие актив молодежи и наши неработающие пенсионеры, ветераны предприятия. Именно связь двух поколений, молодежь и бывшие наши работники, которые прошли всю свою трудовую деятельность у нас на предприятии, которые много повидали на своем жизненном пути, хочется, чтобы нераздельны были как единое целое.

Молодёжь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира»-13

В завершение праздничного мероприятия – экскурсия по Минску. Особый акцент – на организацию движения общественного транспорта в столице.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Ирина Дановская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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