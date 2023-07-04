Молодёжь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира»

Новости Беларуси. Молодежь «Минсктранса» приняла участие в патриотическом празднике «Голубь мира». Событие под лозунгом «Мы «Семь «Я» – шесть областей и столица» стало своего рода продолжением празднования Дня Независимости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мероприятие приурочено к Году мира и созидания. В Минск прибыли также гости из транспортных предприятий Брестской и Могилевской областей. Праздник объединил сразу два поколения: не только молодежный актив, но и ветеранов предприятия. Это порядка 200 человек. Они смогли обменяться опытом. Прошел праздничный концерт. Творческие номера подготовили сотрудники предприятий.

Ирина Романова, контролер электромонтажных работ отдела технического контроля 2-го транспортного парка «Минсктранса»:

Ребята разных специальностей, из разных парков, все очень дружные, креативные.

Татьяна Ищенко, заместитель генерального директора «Могилевоблавтотранса»:

Хотелось бы, чтобы молодежь поделилась опытом. Мы, Могилевская область, наверное, что-то в Брестской и Минской по-другому происходит.

Ирина Дановская, заместитель генерального директора «Минсктранса»:

Приглашены на данное мероприятие актив молодежи и наши неработающие пенсионеры, ветераны предприятия. Именно связь двух поколений, молодежь и бывшие наши работники, которые прошли всю свою трудовую деятельность у нас на предприятии, которые много повидали на своем жизненном пути, хочется, чтобы нераздельны были как единое целое.