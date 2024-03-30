Правительство расширило список товаров, которые можно взять в кредит под низкий процент

Газовые котлы, садовая мебель, кухонная техника – расширен список белорусских товаров, которые можно купить в кредит под низкий процент. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка по кредиту всего 4 % годовых на срок до 3 лет. Воспользоваться такой возможность можно будет уже с апреля этого года. В списке доступных товаров также комплекты деревянных изделий для строительства дома, деревянные окна и двери, ламинированные напольные покрытия, керамогранит, воздухоочистители и вытяжки, навесное и прицепное оборудование к мотоблокам и мини-тракторам.

Дешевле получится обновить к сезону садовую мебель и качели. Также в списке широкий перечень кухонной техники. Кроме того, расширился и перечень изготовителей, которые предлагают товары в кредит. Программа будет доступна до конца 2025 года.