Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по поручению Президента вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди, которых ценят за их талант и упорный труд. Во Дворец Республики 3 ноября пригласили тех, чьи заслуги перед обществом и государством не вызывают сомнений, а их личный пример – наглядный образец ответственности за судьбу страны. В списке награжденных более 60 человек. В их числе работники АПК и сферы промышленности, представители культуры и других областей. Призвания самые разные, но каждого из них объединяет верность своему делу.

Нонна Яворовская, главный экономист Слонимского мясокомбината:

Я, безусловно, рада, что я здесь, что я награждена такой высокой наградой. А тем более в преддверии 100-летнего юбилея нашего предприятия.

Олеся Ненартович, начальник сыродельного цеха Лидского молочно-консервного комбината:

Я работаю в Любчанском сырцеху уже 22 года. Выработка сыров очень тяжелая. И очень приятно, что наш труд ценится.