Прямой эфир

Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов

03 ноября 2022 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко по поручению Президента вручил государственные награды лучшим представителям трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-1

Люди, которых ценят за их талант и упорный труд. Во Дворец Республики 3 ноября пригласили тех, чьи заслуги перед обществом и государством не вызывают сомнений, а их личный пример – наглядный образец ответственности за судьбу страны. В списке награжденных более 60 человек. В их числе работники АПК и сферы промышленности, представители культуры и других областей. Призвания самые разные, но каждого из них объединяет верность своему делу.

Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-4

Нонна Яворовская, главный экономист Слонимского мясокомбината:
Я, безусловно, рада, что я здесь, что я награждена такой высокой наградой. А тем более в преддверии 100-летнего юбилея нашего предприятия.

Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-7

Олеся Ненартович, начальник сыродельного цеха Лидского молочно-консервного комбината:
Я работаю в Любчанском сырцеху уже 22 года. Выработка сыров очень тяжелая. И очень приятно, что наш труд ценится.

Головченко вручил госнаграды лучшим представителям трудовых коллективов-10

Среди героев сегодняшнего дня немало и тех, чьи заслуги далеко не всегда на виду. Овощеводы, слесари, токари – каждый, кто сегодня в зале, добился результатов в своем деле. Сегодня им вручены благодарности Президента, медали за трудовые заслуги и ордена Франциска Скорины.

# Госнаграды # общество # Роман Головченко # Нонна Яворовская # Олеся Ненартович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всём оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить?
03 ноября 2022 11:00

Лукашенко: я высказался за то, чтобы «Гомсельмаш» во всём оказал поддержку «Ростсельмашу». Что нам делить?

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак
03 ноября 2022 09:29

Конвертики с сулугуни. Готовим простой, но очень вкусный завтрак

Чем опасна компьютерная зависимость и почему с ней трудно бороться самостоятельно? Обратились к психологам
03 ноября 2022 08:34

Чем опасна компьютерная зависимость и почему с ней трудно бороться самостоятельно? Обратились к психологам