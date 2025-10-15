Уборку картофеля в Минской области планируют завершить к 20 октября

Минская область лидирует в стране по сбору зерновых, рапса и кукурузы. Намолочено 2 миллиона 360 тысяч тонн. Сейчас на полях региона сезон уборки картофеля. Поставлена задача завершить сбор урожая второго хлеба до 20 октября, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. В области уже накопано около 200 тысяч тонн клубней. Ставка – на отечественную селекцию. А какие еще сорта популярны у белорусов – расскажет Анна Куртасова.

Копыльское хозяйство «Старица-Агро» специализируется на выращивании картофеля. Это поле отвели под сорт «Королева Анна». Он отличается вкусовыми качествами, хорошим товарным видом и высокой урожайностью.

Александр Жерносек, механизатор сельхозпредприятия «Старица-Агро»:

13-й сезон с этим комбайном. До этого сезон на старом, на Е686. Отец работал все время на тракторе, ну и я с детства с ним. Так и остался здесь работать.

В этом сезоне картофель занял 30 гектаров. Всего здесь выращивают три сорта. Среди них отечественный «Скарб» и немецкий «Лилли». Работают с суперэлитой.