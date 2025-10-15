Вольфович: наша задача – не количеством, а качеством уметь побеждать своего врага

Система подготовки для защиты страны определена и нацелена сугубо на защиту национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович доложил главе государства о ходе проверки Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул госсекретарь, вопросы защиты суверенитета, национальных интересов, а также территориальной целостности страны – на постоянном контроле Главнокомандующего. К чему обязывает в том числе военно-политическая обстановка вокруг Беларуси.

Вольфович раскрыл подробности доклада Президенту о ходе проверки Вооруженных Сил Беларуси.

По итогам проверки будут сделаны выводы в части оценки программы боевой подготовки – насколько она отвечает современным требованиям. Как отметил Александр Вольфович, ранее в нее были внесены изменения, учитывался опыт не только СВО, но и других конфликтов. Так, упор сделан в том числе на умение противодействовать БПЛА. Отметим, эти навыки отрабатывали и в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025». Отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли сегодня Вооруженные силы требованиям, которые предъявляются, – госсекретарь ответил однозначно. А также обратил внимание на оснащение подразделений. Ежегодно на вооружение принимается порядка 80 новейших образцов техники отечественного военпрома.