Вольфович: наша задача – не количеством, а качеством уметь побеждать своего врага
Система подготовки для защиты страны определена и нацелена сугубо на защиту национальных интересов. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности. Александр Вольфович доложил главе государства о ходе проверки Вооруженных Сил Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул госсекретарь, вопросы защиты суверенитета, национальных интересов, а также территориальной целостности страны – на постоянном контроле Главнокомандующего. К чему обязывает в том числе военно-политическая обстановка вокруг Беларуси.
Вольфович раскрыл подробности доклада Президенту о ходе проверки Вооруженных Сил Беларуси.
По итогам проверки будут сделаны выводы в части оценки программы боевой подготовки – насколько она отвечает современным требованиям. Как отметил Александр Вольфович, ранее в нее были внесены изменения, учитывался опыт не только СВО, но и других конфликтов. Так, упор сделан в том числе на умение противодействовать БПЛА. Отметим, эти навыки отрабатывали и в ходе совместных с Россией учений «Запад-2025». Отвечая на вопрос журналистов, соответствуют ли сегодня Вооруженные силы требованиям, которые предъявляются, – госсекретарь ответил однозначно. А также обратил внимание на оснащение подразделений. Ежегодно на вооружение принимается порядка 80 новейших образцов техники отечественного военпрома.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Упор делается, как требует это Президент, не на безумное количество этих образцов вооружения, военной техники, оснащения наших Вооруженных Сил, не на увеличение численности наших Вооруженных Сил, как делают наши партнеры на Западе – в Польше и странах Прибалтики. Бездумно увеличивают численность Вооруженных Сил и огромное количество военной техники, прежде всего американского производства поступает на вооружение в Вооруженные Силы соседних государств. Нет.
Наша задача от Президента такая – не количеством, а качеством мы должны уметь побеждать своего врага. Тем не менее, наши Вооруженные Силы имеют на вооружении самые современные самолеты Су-30СМ2, вертолеты Ми-35, комплексы «Тор-М2К», БТР-82. Наши танки сегодня модернизированы до уровня Т-72Б2 и Т-72Б3. Помимо этого радиолокационные комплексы «Роса». На вооружении идут наши отечественные беспилотные летательные средства, такие как «Чекан» и «Миротворец», «Эскалон».
Что касается подхода при выборе подразделений для проверки, в первую очередь, – это части постоянной готовности, которые при необходимости должны среагировать молниеносно. Как поделился госсекретарь Совета Безопасности, в первом полугодии проверка была проведена в войсках Западного оперативного командования, во втором полугодии – Северо-Западного.