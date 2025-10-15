Жители Беларуси, Лаоса и Колумбии смогут взаимно посещать страны без виз

Дорожная деятельность, недропользование и защита водных объектов, законотворческие изменения, а также визовый вопрос. Это основные темы, которые звучали на очередном заседании третьей сессии Палаты представителей VIII созыва. Депутаты в первом чтении приняли четыре законопроекта и ратифицировали международные соглашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: И африканский вектор, и южноамериканский вектор нашей внешней политики являются одними из самых приоритетных. Нашей республике есть что предложить нашим африканским друзьям, африканским партнерам, в частности, и в сфере машиностроения, сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности, гуманитарного сотрудничества. В том числе обучения африканских студентов в наших прекрасных университетах по востребованным на Африканском континенте специальностям.

Также депутаты проголосовали за изменение Водного кодекса. За последние 11 лет в него лишь несколько раз вносились точечные корректировки. Пришло время глобально обновить документ. В списке одобренных законопроектов и «По вопросам нотариальной деятельности».

В этой сфере продолжиться цифровизация. Парламентарии предложили внести изменения и в закон по недропользованию. Кроме того, для развития транзитного потенциала страны, депутаты проголосовали за системную корректировку закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».