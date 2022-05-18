Правительственная делегация Беларуси направилась с рабочим визитом в Азербайджан

Новости Беларуси. Беларусь продолжает наращивать экспорт и внешний товарооборот, несмотря на санкции Запада. Укрепляется присутствие нашей продукции на рынках России, Азии и Африки. Так, нарастить взаимный товарооборот Беларусь планирует с Азербайджаном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С визитом в Баку направилась правительственная делегация во главе с премьер-министром.

В двухдневной программе встречи с руководством страны. Стороны обсудят складывающуюся ситуацию во взаимной торговле и определят возможности для будущего роста. Белорусская делегация посетит ряд производственных предприятий, а также международные выставки Caspian Agro и InterFood. Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана.

Отметим, что товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между Беларусью и Азербайджаном в 2021 году возрос почти на 20 % и составил более 40 миллионов долларов.