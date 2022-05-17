К 1030-летию белорусского православия в Минске стартовали Кирилло-Мефодиевские чтения

Новости Беларуси. 1030 лет белорусскому православию. Это событие имеет большое значение не только для верующих, но и для всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой знаменательной дате были приурочены и ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения. Они 17 мая начались в Минске. Форум объединил специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, кто работает в области гуманитарных наук. Также на тематических площадках – лекции по культурологии.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Нынешний год, поскольку он посвящен такой дате – 1030-летию православия на белорусских землях, естественно, мы с благодарностью вспоминаем труды святых просветителей, которые принесли и азбуку, и знание Евангелие, и веру на нашу землю с помощью письменности. Кирилло-Мефодиевские чтения – это одно из многих мероприятий, которые запланированы. Далее у нас и торжества в Полоцке – память преподобной Евфросинии Полоцкой и соответствующий акт, посвященный этой дате в Полоцком университете.

Кирилло-Мефодиевские чтения проходят уже в 28 раз, на них обсуждают в том числе проблемы межкультурного и межконфессионального диалога. Что особенно актуально для Беларуси: в стране действует 25 религиозных конфессий и направлений. С особым интересом историю церкви изучают и студенты. Стремление молодежи проникнуть в суть проблем, которые испытывали веру на прочность, становится более глубоким. Об этом митрополит Минский и Заславский Вениамин заявил сегодня, уже общаясь с журналистами.