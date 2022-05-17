К 1030-летию белорусского православия в Минске стартовали Кирилло-Мефодиевские чтения

Новости Беларуси. 1030 лет белорусскому православию. Это событие имеет большое значение не только для верующих, но и для всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1030 лет белорусскому православию. Это событие имеет большое значение не только для верующих, но и для всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К этой знаменательной дате были приурочены и ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения. Они 17 мая начались в Минске. Форум объединил специалистов и ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, кто работает в области гуманитарных наук. Также на тематических площадках – лекции по культурологии.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Нынешний год, поскольку он посвящен такой дате – 1030-летию православия на белорусских землях, естественно, мы с благодарностью вспоминаем труды святых просветителей, которые принесли и азбуку, и знание Евангелие, и веру на нашу землю с помощью письменности. Кирилло-Мефодиевские чтения – это одно из многих мероприятий, которые запланированы. Далее у нас и торжества в Полоцке – память преподобной Евфросинии Полоцкой и соответствующий акт, посвященный этой дате в Полоцком университете.
Кирилло-Мефодиевские чтения проходят уже в 28 раз, на них обсуждают в том числе проблемы межкультурного и межконфессионального диалога. Что особенно актуально для Беларуси: в стране действует 25 религиозных конфессий и направлений. С особым интересом историю церкви изучают и студенты. Стремление молодежи проникнуть в суть проблем, которые испытывали веру на прочность, становится более глубоким. Об этом митрополит Минский и Заславский Вениамин заявил сегодня, уже общаясь с журналистами.
Вениамин:
Православная церковь в Беларуси неоднократно претерпевала скорбные десятилетия гонений. Были времена, когда казалось, что она окончательно погибла и никогда не вернется к жизни. Но всегда эти тяжелые времена завершались возрождением церковной жизни. Потому что это был выбор самого народа, его преданность православной вере, вере отцов.
Добавим, белорусское православие берет начало от Полоцкой епархии. Именно принятие веры в конце Х века позволило духовно родиться нашему народу.