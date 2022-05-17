«Очень важным является язык убеждения через искусство». Министр культуры Беларуси о современных ценностях

Новости Беларуси. Сочетание красоты, искусства, ценностей и единства: сербская актриса Ивана Жигон приехала в Беларусь с творческим проектом «Пока Земля еще вертится…», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Очень важным является язык убеждения через искусство, когда что-то сокровенное и сакраментальное трогает и душу, и сердце. Вот тогда, на мой взгляд, абсолютно человек понимает истинные ценности. Он понимает, где он живет, он ценит то место, себя уверенно чувствует среди своих сверстников. И тем самым убеждает их, предостерегает от разного рода нехороших поступков.