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«Очень важным является язык убеждения через искусство». Министр культуры Беларуси о современных ценностях

17 мая 2022 19:54
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Новости Беларуси. Сочетание красоты, искусства, ценностей и единства: сербская актриса Ивана Жигон приехала в Беларусь с творческим проектом «Пока Земля еще вертится…», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень важным является язык убеждения через искусство». Министр культуры Беларуси о современных ценностях-1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Очень важным является язык убеждения через искусство, когда что-то сокровенное и сакраментальное трогает и душу, и сердце. Вот тогда, на мой взгляд, абсолютно человек понимает истинные ценности. Он понимает, где он живет, он ценит то место, себя уверенно чувствует среди своих сверстников. И тем самым убеждает их, предостерегает от разного рода нехороших поступков.

«Вы самый счастливый народ». Сербская актриса Ивана Жигон приехала в Беларусь с творческим проектом – подробнее здесь.

# Культура # общество # Анатолий Маркевич # Кристина Сущеня # Ивана Жигон # Фотофакт

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