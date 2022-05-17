«Вы самый счастливый народ». Сербская актриса Ивана Жигон приехала в Беларусь с творческим проектом

Новости Беларуси. Сочетание красоты, искусства, ценностей и единства: сербская актриса Ивана Жигон приехала в Беларусь с творческим проектом «Пока Земля еще вертится…», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сербские песни и стихи исполнит сама Ивана, русские – Александр Цуркан, а белорусские – студенты наших вузов. Это хороший пример, насколько едины наши страны. И в этом ключевая цель проекта: на понятном молодежи языке рассказать о духовных ценностях, общих для нас, объединить народы перед лицом сил, которые хотели бы эти ценности разрушить. Ивана Жигон на сцене Академии музыки и в репортаже Кристины Сущени.

Ивана Жигон, актриса, режиссер, общественный деятель (Сербия):

Вы сотни лет смотрели на Восток,

Копя и плавя наши перлы.

И вы, глумясь, считали только срок,

Когда наставить ваших пушек жерла. Это Ивана Жигон. Сербская актриса, певица, режиссер с особенным взглядом. Ее принцип: у человека искусства есть возможность нести прекрасное на собственных ногах. Она сняла нашумевшую картину о Синеокой Беларуси, о главе нашего государства, который поддержал Сербию в очень непростое время. Ивана называет нашу страну «землей под белыми крыльями». Как признается актриса, это образ мира, чистоты и порядка во всех смыслах.

Ивана Жигон:

Вы самый счастливый народ, потому что вы, правда, объединяете все наши качества, стоите на самом тяжелом историческом направлении с любовью, с бережностью. Я вижу ваши дома, любовь проявляется во всем. Я гуляла по Свислочи, не могла поверить, как все ухоженно, как все сделано, чтобы людям было приятно. Может, человек не очень понимает то, что он имеет, он обычно понимает, когда теряет.

Славянское единство, духовная близость и противостояние прозападным идеям. В Сербии хорошо знают наше слово «сябры». Ивана словно форпост ценностей человеческих. И враг этого дня очень тонок: его цель – умы подрастающего поколения. Актриса проводит параллель: самолеты, которые тогда бомбили Сербию, символически были невидимками, так они высказали отношение к славянскому народу. Сквозь призму творческого взгляда Иваны большое видится именно на расстоянии. И яркое воспоминание 2005 года. Конкурс «Золотой Витязь», выступление ансамбля, который был основан, дабы показать трагедию того времени и, конечно, не повторить ошибок.

Ивана Жигон:

Встал ваш владыка и сказал: «Вы видели, это чудо-дети. Они пришли вам открыть глаза». Мы ездили всюду, но таких слез, как у вашей публики, это были искренние сочувствия, слезы. Благодарим вас за это, что у вас есть сердце, что вы не забыли, что есть любовь на этом свете. Прошу еще этих людей, которые являются в каком-то недоумении, чтобы посмотрели, что это значит быть на земле похищенной, что значит потерять свою независимость, что значит оборонять себя крепко, держать эту плотину. Проект «Пока Земля еще вертится...» на сцене Академии музыки объединяет все поколения. Белорусские песни и стихи исполняют студенты наших вузов, русские – Александр Цуркан и сербские, конечно, сама Ивана Жигон. Это олицетворение единства перед лицом сил, которые хотели бы эти ценности разрушить. Именно поэтому в программе столько произведений белорусских, русских и сербских авторов о любви к своей земле, о войне, о мире, о понятиях, которые нам так важно чтить и защищать.