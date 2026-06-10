Прямой эфир

«Правильные правила» – Елена Турова рассказала, как белорусские мультипликаторы создавали альманах для малышей

10 июня 2026 09:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские мультипликаторы одержали победу на 35-м международном кинофоруме «Золотой Витязь» в Севастополе. Анимационный фильм «Правильное правило» национальной киностудии «Беларусьфильм» признан лучшим фильмом для детей и подростков. О секрете успеха поговорили с нашей гостьей. 

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов национальной киностудии «Беларусьфильм». 

«Правильные правила» – Елена Турова рассказала, как белорусские мультипликаторы создавали альманах для малышей-2

Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Это победа нашего небольшого, но дружного коллектива. Это коллективная работа нашей студии анимационных фильмов. Реакция – гордость и радость, потому что я знаю, насколько это непростой труд, как это все дается, и как, скажем так, потом ждешь этого результата. Потому что конечный результат все-таки проверяется в момент истинный: в кинозале, перед аудиторией. А поскольку судили дети, я считаю, что эта победа вдвойне ценная. 

«Правильные правила» – это альманах для самых маленьких. Это 0+ целевая аудитория. 20 коротышек, трехминутных сюжетов про правила безопасной жизни. Но не только безопасной, там правила социального поведения в том числе. То есть могут быть ситуации, которые объясняют, как себя вести в тревожных ситуациях, например, при пожаре. Могут быть сюжеты, которые рассказывают, например, о том, что нехорошо все время зависать в гаджетах, как важно быть вежливым. 

Подробности в видео

# Конкурс # Беларусьфильм # Киностудия «Беларусьфильм»

Другие новости рубрики

Все новости
В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов
10 июня 2026 08:21

В Ботаническом саду Минска 11 июня откроется выставка ирисов и пионов

Более 100 объектов застройки ежегодно проектируют в Минске
10 июня 2026 08:19

Более 100 объектов застройки ежегодно проектируют в Минске

Минская область и столица готовятся принять XIII Форум регионов Беларуси и России
10 июня 2026 08:12

Минская область и столица готовятся принять XIII Форум регионов Беларуси и России