«Правильные правила» – Елена Турова рассказала, как белорусские мультипликаторы создавали альманах для малышей

Елена Турова, художественный руководитель студии анимационных фильмов национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Это победа нашего небольшого, но дружного коллектива. Это коллективная работа нашей студии анимационных фильмов. Реакция – гордость и радость, потому что я знаю, насколько это непростой труд, как это все дается, и как, скажем так, потом ждешь этого результата. Потому что конечный результат все-таки проверяется в момент истинный: в кинозале, перед аудиторией. А поскольку судили дети, я считаю, что эта победа вдвойне ценная.

«Правильные правила» – это альманах для самых маленьких. Это 0+ целевая аудитория. 20 коротышек, трехминутных сюжетов про правила безопасной жизни. Но не только безопасной, там правила социального поведения в том числе. То есть могут быть ситуации, которые объясняют, как себя вести в тревожных ситуациях, например, при пожаре. Могут быть сюжеты, которые рассказывают, например, о том, что нехорошо все время зависать в гаджетах, как важно быть вежливым.