Минская область и столица готовятся принять XIII Форум регионов Беларуси и России

Минская область и столица готовятся принять важнейшее событие в политической и экономической жизни Союзного государства. 25-26 июня пройдет XIII Форум регионов Беларуси и России. Тема этого года – «Экономическое взаимодействие регионов – основа устойчивого развития». В рамках деловой программы запланирована работа 10 тематических секций. Две из них пройдут в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Центром притяжения станет территория предприятия «БЕЛАЗ». Обе секции форума пройдут именно там. Для гостей организуют около 70 мероприятий: от круглых столов до посещения производства. Кроме того, готовят и культурную программу.

Александр Цивако, председатель Жодинского горисполкома:

Основная задача, конечно же, это открыть участок автодороги по городу, который сейчас находится в ремонте. Работаем, включая ближайшие выходные, днем и ночью. Для того, чтобы сбросить движение, можно было заасфальтировать и, скажем, подготовить город к празднованию. А в целом, конечно, готовимся масштабно.

К приезду гостей идет масштабное благоустройство города. На улицах появится более 500 кашпо с цветами. Также ведется покраска фасадов зданий и установка малых архитектурных форм.