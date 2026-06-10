Более 100 объектов застройки ежегодно проектируют в Минске

Более 100 объектов ежегодно проектируют в Минске. Речь идет не только о жилых домах, но и зданиях социального назначения. Сейчас многоэтажная застройка проектируется в районе улиц Авакяна, Быховской и Пензенской, а также Сенницкой, Нефтяной и Аэродромной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведутся работы и по проспекту Независимости, а также в границах улиц Железнодорожной и Грушевской. Кроме того, идет проектирование застройки в микрорайоне Лошица-5 и в Зеленом Бору. Помимо жилых кварталов проектные организации занимаются восстановлением исторических и культурных объектов.

Виталий Зизов, директор УП «Минскпроект»:

По Зеленому Бору ведется разработка документации по третьему и четвертому кварталу. Лошицкий усадебный комплекс – проектирование ведется каплицы и мельницы. Принято решение о параллельном проектировании строительства при одностадийном проектировании. В текущем месяце заканчивается разработка документации в здании по отмостку и уходим в экспертизу.

По Пищаловскому замку в настоящее время получено заключение экспертизы по зданию №3. Начато строительство по данному объекту. В экспертизе находится здание №2. До конца текущего месяца будет получено заключение экспертизы. Здесь также ведется параллельное проектирование строительства при одностадийном проектировании.

После завершения работ пространство будут использовать для проведения культурно-массовых мероприятий и исторических реконструкций.