«Компост готовится два года». Как сделать экоудобрение из листьев?

Работы в саду становится все меньше, однако важно успеть все сделать вовремя. Пора листопада доставляет садоводам немало хлопот, ведь всю листву важно убрать с газона, рассказали в программе «Плюс-минус». И если «больную» листву необходимо сжечь, то из здоровой вполне можно сделать экоудобрение. Подробнее расскажет наш эксперт по садовым вопросам.

Период листопада очень важный – и в жизни природы, и в жизни деревьев, и в жизни садовода. Наиболее оптимальным способом применения листы является ее компостирование. Многие по старинке ее сжигают, таким образом избавляясь от инфекции. На опавших листьях остаются зимовать споры очень многих болезнетворных микроорганизмов, той же парши яблони и груши, различных листовых пятнистостей и прочих болезней, которые, перезимовав, весной начинают рассеиваться по нашему саду и вызывать заболевания. Поэтому самым лучшим, оптимальным способом с точки зрения и экологии, и применения в хозяйстве является ее компостирование.