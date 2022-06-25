«Прошли серьёзную практику в войсках». Выпускники Института пограничной службы получили лейтенантские погоны

Новости Беларуси. У белорусских пограничников все хорошо не только с вооружением, но и с кадрами. 85 выпускников Института пограничной службы 25 июня в торжественной обстановке получили лейтенантские погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди их ждет нелегкий путь служения Родине. Впрочем, за годы обучения в вузе новоиспеченные пограничники научились справляться с любыми трудностями.

Теперь они уверенно владеют иностранными языками, способны найти решение поставленной задачи в самых разных обстоятельствах, а также имеют разряды по военно-прикладным видам спорта. Нынешний выпуск курсантов – 25-й по счету. Символично, что юбилейные проводы молодых пограничников проходят в Год исторической памяти. Ведь помимо необходимых для службы на границе навыков вуз воспитывает настоящих патриотов своей страны, чтобы вчерашние курсанты были достойны памяти своих предков-победителей.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Республики Беларусь:

Мы максимально сегодня приблизили всю подготовку, связанную с практическим выполнением задач по охране государственной границы. Открыты новые классы в рамках подготовки пограничного контроля, специалистов пограничной службы, оперативной деятельности, идеологической работы. Все выпускники прошли серьезную практику в войсках.

Игорь Бобрик, выпускник Института пограничной службы:

За весь период обучения мне довелось пять раз побыть на практике, в ходе которых я получил неоценимый опыт. Эта практика способствовала формированию во мне уже зачатков тех навыков, которые мне будут просто необходимы для выполнения задач по охране государственной границы в реальной обстановке.

Владислав Федюкович, выпускник Института пограничной службы:

Ты приходишь еще совсем мальчишкой после школы. В первые дни, недели очень тяжело. Тяжело привыкнуть к воинской дисциплине, к внутреннему порядку, но со временем ты со всеми трудностями справляешься, все легко преодолеваешь.

Слова напутствия прозвучали на торжественном митинге. Среди почетных гостей – командование пограничного комитета. Отличникам учебы дипломы и ценные подарки вручил генерал-лейтенант Анатолий Лаппо. На церемонии выпуска также присутствовали родные и близкие молодых офицеров.

Оксана Демянко, мама выпускника:

Очень рады, что он получил высшее образование, что решил выбрать такую замечательную профессию. Переживали все эти четыре года за него, чтобы хорошо учился, чтобы с отличием закончил.

Ирина Сланникова, мама выпускника:

В этот день я хочу пожелать своему сыну и всем пограничникам, которые сегодня получили дипломы об окончании этого замечательного вуза, творческих успехов, не останавливаться на достигнутом, стремиться вперед.