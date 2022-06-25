«Поезд Памяти» в Смоленске. Как началась российская часть путешествия?

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» прибыл в Смоленск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это четвертый пункт в маршруте белорусско-российского патриотического проекта. По железной дороге двести школьников посещают места воинской славы, знаковые объекты, достопримечательности, встречаются с ветеранами, участвуют в акциях памяти. Всего в программе 15 городов. Финиширует состав 3 июля в Минске. Все это время их сопровождает съемочная группа СТВ. Кристина Протосовицкая с рубрикой «Путевые дневники».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Камера, мотор! Нас встречает Смоленск. Начинается российская часть путешествия «Поезда Памяти». Обо всем в эфире «Путевых дневников».

Кристина Протосовицкая:

Гнездово – это крупнейший курганный могильник Европы, датируется X-XI веком. Всего здесь около 2 000 захоронений. Раньше историки утверждали, что отсюда начался Смоленск. Но позже эту историю опровергли. Сейчас здесь расположился богатый археологический музей под открытым небом, а участникам «Поезда Памяти» показывают старинные и древние ремесла Смоленщины.

Татьяна Тюрина, педагог (Смоленск):

Народная смоленская гончаровская игрушка-свистулька. Она пришла к нам из этого рода. Семь веков этот род собирал свою игрушку. Семь способов лепки у них. Игрушка – спасительница. Единственная в мире, которая в Великую Отечественную войну спасла 20 жизней Гончаровых.

Это моя первая практика, и мне уже очень нравится. Кристина Протосовицкая:

Есть ли сходство между традициями России и Беларуси?

Екатерина Назарян, участница проекта «Поезд Памяти»:

Да, конечно, есть, я уверена на все 100 %, потому что я веду экскурсии в краеведческом музее своей школы в Бресте. Абсолютно все, что нам рассказывали про лен, я все знаю. То, что нам рассказывали про их куточек, тоже знаю, потому что у нас все схоже. Все наши орудия одинаковые. Это сложно, потому что надо быть очень сильной женщиной. Это женская работа – надавливать изо всей силы.

Развлекательная программа на уровне. Ждет много чего интересного. Я очень доволен, жду продолжения.

Мы посетим много городов. В каждом городе есть своя особенность. Беларусь уже это доказала, и я жду этого от России.

Кристина Протосовицкая:

Город-герой Смоленск. В 1941-м здесь сдерживали натиск врага на протяжении двух месяцев так, что враг потерял более 600 тысяч личного состава. Это позволило навсегда изменить ход войны и сорвать план блицкрига «Барбаросса». Мужество солдат навсегда увековечено в Вечном огне.