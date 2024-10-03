Роман Головченко встретился с премьер-министром Азербайджана

Он позволяет подвести итоги работы, которую провели наши ведомства в двустороннем формате, и поставить новые задачи перед правительствами Беларуси и Азербайджана. Приоритетом двустороннего сотрудничества остается экономическая сфера. Несмотря на то, что геополитическая ситуация в мире напоминает шторм, совместная торговля на взлете.

Тему белорусско-азербайджанских отношений обсудили в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Минска и Баку важны не только двусторонние отношения, но и сотрудничество с приставкой плюс, то есть на международных площадках. На это обратил внимание Роман Головченко. Белорусский премьер подчеркнул, что визит азербайджанской делегации во главе Али Асадовым очень ценный и своевременный.

Общая задача – не сбавлять набранные темпы. В белорусско-азербайджанском сотрудничестве достигнуты и определенные результаты. Так, премьер-министры Беларуси и Азербайджана планируют подписать дорожную карту сотрудничества в агросекторе. Также в планах делегаций заключить договор о создании агрогородка в Карабахе. Он будет построен на базе белорусского опыта и рассчитан на 420 семей.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Заключаются контракты на поставки машиностроительной продукции, специальной техники из Беларуси в Азербайджан. Подписано соглашение между МАЗом и Гянджинским автомобильным заводом об организации сборки белорусской коммунальной техники. Идет работа по созданию сборочного производства белорусских лифтов в Азербайджане. Активизирована и работа по поставкам в Беларусь продукции из Азербайджана в целях замещения импорта товаров из недружественных стран. Мы видим существенную динамику в импорте из Азербайджана прежде всего химической продукции и плодоовощной, традиционной для Азербайджана.

Партнерство Минска и Баку действительно подходит под формулировку – отношения, проверенные временем. Часы и в геополитическом, и в экономическом формате государства сверили несколько месяцев назад – в середине мая – во время государственного визита Александра Лукашенко в Азербайджан. В июне на белорусско-азербайджанском форуме в Минске государства подписали совместную дорожную карту сотрудничества – эдакий пошаговый план взаимодействия до 2025 года. Страны условились теснее работать в промышленной кооперации.