Правда ли преподают его священники? Новый факультатив в школах вызвал большой резонанс

Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Показать молодому поколению, что мир – это не только интернет. Не уходить от реальности, а, наоборот, предложить ребенку повернуться к себе и задуматься о вечных ценностях – это про новый факультатив «Духовность и патриотизм». Новость о его появлении в школе вызвала волну негодования в социальных сетях. Многие так и не поняли, кто именно будет его преподавать. Родители боялись, что на таких занятиях детям будут навязывать религиозные взгляды. В школах ждали священников. Но в Могилевской области новый курс читают учителя истории.
Ольга Клименок, учитель истории могилевской средней школы № 37:
Факультативные занятия мы проводим в 5 классе не просто так. Есть темы, которые взаимосвязаны с предметом истории. Предмет, факультативное занятие – речь у нас идет о христианстве, о христианских традициях. И уже эти темы мы с ребятами начинаем изучать в 5 классе. Мы еще будем их изучать. Поэтому история и наши факультативные занятия переплетаются.
Учитель истории 37-й могилевской школы Ольга Клименок и сама немного волновалась, когда готовила первые занятия. В помощь учителю – пособие для педагогов и рабочая тетрадь для учащихся. Это результат сотрудничества православной церкви и Министерства образования. Авторский коллектив – более 20 человек. Вузовские преподаватели, школьные методисты, педагоги-практики и богословы продолжают работать над следующим изданием. К ним присоединились представители католической церкви, ислама и иудаизма.
Ольга Клименок:
Посмотрите, сколько у нас интересных тем. Мы здесь и думаем, и рассуждаем. Вот, например, учим ребят христианским ценностям. С любовью и благодарностью относиться к людям, стремиться прийти на помощь ближним, делать добро, трудиться на пользу общего дела. Конечно же, это все есть вечные ценности. Ценности, которые мы должны закладывать, должны объяснять. И мы должны этому учить, чтобы каждый ребенок, который посещает занятие, что-то мог взять для себя, положить в свою собственную душу.
Спрос на духовно-патриотический факультатив есть. Сейчас в 37-й могилевской школе его посещают около 20 учеников. Обязательное условие – разрешение родителей.
Мария Старикова, учащаяся могилевской средней школы № 37:
Я поговорила с мамой, с бабушкой, они сказали: «Конечно, иди, это очень хорошо – узнать что-то новое». Я хотела посмотреть, как будет выглядеть эта обстановка, узнать что-то новое.
Иван Муравьев, учащаяся могилевской средней школы № 37:
Меня увлекает этот факультатив, потому что я интересуюсь историей, историей Библии, как она создавалась.
Новаторский сентябрь позади, впереди целый учебный год, что дадут нововведения современным школьникам, покажет только время.
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