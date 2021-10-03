Палаточный лагерь беженцев едва справляется с холодами. Как развивается ситуация с мигрантами на границе?

Новости Беларуси. Несмотря на то, что осенняя сессия парламента открывается 4 октября, ситуация обязывает депутатов следить за обстановкой в стране и мире не только из Овального зала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Несмотря на то, что осенняя сессия парламента открывается 4 октября, ситуация обязывает депутатов следить за обстановкой в стране и мире не только из Овального зала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Илона Волынец, ведущая:
На неделе прошло выездное заседание Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей в пункте пропуска «Брузги». Среди тем – правовой режим положения мигрантов, международные соглашения, ранее подписанные с ЕС. В частности Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов.
Безучастными к ситуации с мигрантами не смог остаться и Белорусский союз женщин. Беженцам из Афганистана на линии белорусско-польской границы передали гуманитарную помощь.
«Я их умолял, говорил, что не могу двигаться». Что рассказал мужчина, которого бросили на границе с Беларусью? Читайте здесь.
Илона Волынец:
Пока белорусские врачи спешили к погранпосту «Лихачи», литовские пограничники уже оттаскивали буквально раненого к себе в машину. И речь не идет о проснувшейся совести: очевидно, такая история может сильно подпортить реноме любой стране. Тем более той, где права и свободы человека провозглашают высшей ценностью.
А в это время на белорусско-польской границе миграционный кризис только усугубляется. Палаточный лагерь, в котором проживают три десятка человек, едва справляется с октябрьскими холодами, а Варшава продлевает режим ЧП на границе еще на 60 дней. Европейское государство выбирает бездействие в отношении людей, застрявших в бесчеловеческих условиях на границе. И вроде все живут дальше, как жили. Только как можно закрывать глаза на такое грубое пренебрежение человеческими жизнями?
Польский политолог о мигрантах на границе: это в том числе перехват и монополизация контроля над информацией – подробности далее.
Не меняет ситуацию даже то, что международные правозащитные организации обвинили Польшу в жестоком обращении с мигрантами. Факты и доказательства противозаконных действий Варшавы были представлены в докладе Amnesty International. В частности свидетельство того, что в Беларусь были вытеснены 32 мигранта. И, как было особо подчеркнуто, польские власти нарушили при этом законы ЕС.