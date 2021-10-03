Палаточный лагерь беженцев едва справляется с холодами. Как развивается ситуация с мигрантами на границе?

Новости Беларуси. Несмотря на то, что осенняя сессия парламента открывается 4 октября, ситуация обязывает депутатов следить за обстановкой в стране и мире не только из Овального зала, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Илона Волынец, ведущая: На неделе прошло выездное заседание Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей в пункте пропуска «Брузги». Среди тем – правовой режим положения мигрантов, международные соглашения, ранее подписанные с ЕС. В частности Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов.

Безучастными к ситуации с мигрантами не смог остаться и Белорусский союз женщин. Беженцам из Афганистана на линии белорусско-польской границы передали гуманитарную помощь.

«Я их умолял, говорил, что не могу двигаться». Что рассказал мужчина, которого бросили на границе с Беларусью? Читайте здесь.

Илона Волынец:

Пока белорусские врачи спешили к погранпосту «Лихачи», литовские пограничники уже оттаскивали буквально раненого к себе в машину. И речь не идет о проснувшейся совести: очевидно, такая история может сильно подпортить реноме любой стране. Тем более той, где права и свободы человека провозглашают высшей ценностью.