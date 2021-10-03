Иерей о духовно-патриотическом факультативе: домашних заданий и оценок нет, дети играют, посещают экскурсии

Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Показать молодому поколению, что мир – это не только интернет. Не уходить от реальности, а, наоборот, предложить ребенку повернуться к себе и задуматься о вечных ценностях – это про новый факультатив «Духовность и патриотизм». Новость о его появлении в школе вызвала волну негодования в социальных сетях. Многие так и не поняли, кто именно будет его преподавать. Родители боялись, что на таких занятиях детям будут навязывать религиозные взгляды. В школах ждали священников. Но в Могилевской области новый курс читают учителя истории.