Иерей о духовно-патриотическом факультативе: домашних заданий и оценок нет, дети играют, посещают экскурсии

Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Каждый год они ведут миллионы детей в мир знаний. А их труд – без преувеличения, великая миссия. Учителя 3 октября отмечают свой профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Показать молодому поколению, что мир – это не только интернет. Не уходить от реальности, а, наоборот, предложить ребенку повернуться к себе и задуматься о вечных ценностях – это про новый факультатив «Духовность и патриотизм». Новость о его появлении в школе вызвала волну негодования в социальных сетях. Многие так и не поняли, кто именно будет его преподавать. Родители боялись, что на таких занятиях детям будут навязывать религиозные взгляды. В школах ждали священников. Но в Могилевской области новый курс читают учителя истории.
В православной церкви нам пояснили, что церковь не вмешивается в образовательный процесс, а только предлагает факультатив, где будут закладываться лучшие человеческие качества.
Алексей Науменко, иерей Спасо-Преображенского кафедрального собора, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Могилевской епархии:
Можно сказать сразу, что домашних заданий нет и оценок нет на этом факультативе. Дети слушают, смотрят, они играют, делают поделки, делают представления в батлейке, посещают экскурсии различные. Это позволяет им задуматься о смысле жизни, задуматься о Родине, ответственности, которую они несут перед своим миром. В принципе для личности человека этот факультатив дает очень большую помощь, позволяет ребенку справиться со своими внутренними психологическими проблемами.
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