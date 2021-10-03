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«Я их умолял, говорил, что не могу двигаться». Что рассказал мужчина, которого бросили на границе с Беларусью?

03 октября 2021 21:08
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Поток новостей с западных границ нашей страны не прекращается. Полоцкие пограничники пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Людей заставляли пересечь реку, разделяющие страны.

Илона Волынец, ведущая:
Впрочем, такие действия европейцев уже не вызывают удивления. Слишком много за последний месяц мы видели голодных, раненых, замерзших и всегда испуганных иностранцев, искавших защиты у «демократической» Европы. Очередной пример – обездвиженный мужчина с переломом ноги на линии границы. И вот что он рассказывает сам.

«Я их умолял, говорил, что не могу двигаться». Что рассказал мужчина, которого бросили на границе с Беларусью?-1

Я сломал ногу в лесу в Литве и не мог двигаться. Звал на помощь. Увидев людей в форме с собакой, начал звать их. Они отвезли меня в больницу. После осмотра меня увезли сюда, на границу. Я их умолял, говорил, что не могу двигаться.

Польский политолог о мигрантах на границе: это в том числе перехват и монополизация контроля над информацией – подробнее здесь.

# Беженцы # общество # Илона Волынец # Фотофакт

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