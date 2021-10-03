«Я их умолял, говорил, что не могу двигаться». Что рассказал мужчина, которого бросили на границе с Беларусью?

Поток новостей с западных границ нашей страны не прекращается. Полоцкие пограничники пресекли очередную попытку вытеснения беженцев из Литвы в Беларусь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Людей заставляли пересечь реку, разделяющие страны.

Илона Волынец, ведущая:

Впрочем, такие действия европейцев уже не вызывают удивления. Слишком много за последний месяц мы видели голодных, раненых, замерзших и всегда испуганных иностранцев, искавших защиты у «демократической» Европы. Очередной пример – обездвиженный мужчина с переломом ноги на линии границы. И вот что он рассказывает сам.