«Каждые 5 минут с конвейера сходит новый трактор «Беларус». Показываем, как на МТЗ собирают известную всему миру технику

Трактор «Беларус». Именно эту машину можно смело назвать главным четырехколесным посланником нашей страны. О его умении покорять сердца, умы и руки трудящихся знают на всех континентах, а за простоту в конструкции и надежность в эксплуатации сейчас готовы щедро платить в более чем 50 странах мира.

Тарас Мурог, первый заместитель генерального директора Минского тракторного завода:

В 2021 году Минский тракторный завод вошел в топ-15 ведущих мировых экспортеров тракторной техники. Мы занимаем 11 место. Еще немного усилий, и мы войдем в десятку. В 2021-м нашим предприятием было собрано 38 600 тракторов, хотя в недалеком 2015-м мы не достигли цифру в 29 тысяч. Продажи превысили 715 миллионов долларов с темпами роста 125 %.

«Практически ювелирная работа». Можно ли собрать трактор МТЗ без опыта и знаний? Корреспондент СТВ попробовал это сделать. Читайте здесь. Такое отношение и ценят заказчики, поэтому отгрузка тракторов идет беспрерывно. Но так было не всегда. В 1996 году, когда страна выбирала новую Конституцию и День Независимости, МТЗ балансировал на грани то ли закрытия, то ли продажи.

Во время визита Президента Лукашенко из двух вариантов, на свой страх и риск, выбрали предложенный им третий – не самый простой, но, как показало время, правильный: сохранили коллектив и продолжили делать то, что хорошо умеют.

Евгений Пошерстник, мастер комбината общественного питания Минского тракторного завода, на предприятии 52 года:

Когда Александр Григорьевич приезжал к нам, я был на площади, встречали его, слушали, когда он выступал. Я полностью, как он ходил, посещал цеха, я всюду присутствовал. Очень довольны мы тогда были, что он посетил наш завод. Воспрянули духом, что нам будут оказаны содействие и помощь. И тогда пошла гамма новых тракторов. С 1996 года начали воспроизводить более усовершенствованные трактора. Сегодня время новых вызовов – санкционных, но белорусский трактор остается на высоте. На недавно прошедшем в Гродно IX Форуме регионов Беларуси и России были подписаны новые соглашения с Краснодарским краем и Иркутской областью. К концу года МТЗ планирует поставить только в страну-соседку – до 20 тысяч единиц техники.

Тарас Мурог:

В 2022 году завод работает согласно утвержденных планов. В первом полугодии было выпущено более 20 тысяч тракторов. Экспорт превысил 400 миллионов долларов, что на 16 % выше, чем за аналогичный период 2021-го. Ищем оптимальные схемы поставок на традиционные рынки Африки, Юго-Восточной Азии. Прорабатываем новые возможности на Африканском континенте. Кроме того, рассчитываем на возобновление продаж сборочного производства в Венесуэле, что позволит увеличить наши поставки на рынки Латинской Америки. Такие шаги невозможны без прочного фундамента под ногами. Минский тракторный завод – единственный на постсоветском пространстве, сохранивший полный цикл производства. Константин Герцев:

Минский тракторный завод, вообще промышленность Беларуси, по-вашему, что значит? Тарас Мурог:

Безусловно, лидер.