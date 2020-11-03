Прах поэта Змитрока Бядули перезахоронили на Восточном кладбище в Минске

Новости Беларуси. Прах известного белорусского поэта, прозаика Змитрока Бядули перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске. Здесь прошла и памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прах известного белорусского поэта, прозаика Змитрока Бядули перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске. Здесь прошла и памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский классик умер во время Великой Отечественной в вынужденной эвакуации в 1941 году около города Уральска в Казахстане, где и был похоронен на городском кладбище.
Вопросами перезахоронения задавались еще во времена Советского Союза. Родные шесть раз пытались перевезти останки, но попытки были тщетны.
Сын Змитрока Бедули: всё время мечтали, что отца перевезут. Думали, что это сразу случится, но нет
Работа по возвращению на родину длилась много лет: ей занимались Министерство информации, Министерство культуры, Мингорисполком, фонд Марии Магдалены Радзивилл, Музей истории белорусской литературы.
Символично, что день перезахоронения совпал с датой смерти писателя – 3 ноября. Прах вернули на родину спустя 79 лет.
Михаил Рыбаков, директор Музея истории белорусской литературы:
Символично, что в 75 лет Великой Победы над фашизмом в Беларусь вернулся Змитрок Бядуля, который в годы войны был вынужден уехать из Беларуси оккупированной. Всех выдающихся личностей, чтобы сохранить культуру, куда-то отправляли в более спокойные места. Дом, где когда-то жил, где сейчас музей и куда приходит молодежь и учится на том, что у белорусов есть свои корни, которые мы помним, которые мы сохраняем.
Иван Белый, внучатый племянник Якуба Коласа:
Я з групай сваіх аднакурснікаў ездзіў на цэліну ў Уральскую вобласць. Успомнілі, што тут пахаваны наш славуты пісьменнік Змітрок Бядуля, і вырашылі знайсці магілу.
Сёння я прыйшоў на новае месца спачыну нашага класіка, нашага славутага пісьменніка. Настолькі ён глыбокі, самабытны, арыгінальны.
Для перезахоронения останков писателя рассматривались несколько площадок. Остановились на Восточном кладбище. Здесь захоронены многие выдающиеся люди, в том числе и литераторы, как, например, Владимир Короткевич и Василь Быков.