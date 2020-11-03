Прах поэта Змитрока Бядули перезахоронили на Восточном кладбище в Минске

Новости Беларуси. Прах известного белорусского поэта, прозаика Змитрока Бядули перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске. Здесь прошла и памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский классик умер во время Великой Отечественной в вынужденной эвакуации в 1941 году около города Уральска в Казахстане, где и был похоронен на городском кладбище.

Вопросами перезахоронения задавались еще во времена Советского Союза. Родные шесть раз пытались перевезти останки, но попытки были тщетны. Сын Змитрока Бедули: всё время мечтали, что отца перевезут. Думали, что это сразу случится, но нет Работа по возвращению на родину длилась много лет: ей занимались Министерство информации, Министерство культуры, Мингорисполком, фонд Марии Магдалены Радзивилл, Музей истории белорусской литературы.

Символично, что день перезахоронения совпал с датой смерти писателя – 3 ноября. Прах вернули на родину спустя 79 лет.

Михаил Рыбаков, директор Музея истории белорусской литературы:

Символично, что в 75 лет Великой Победы над фашизмом в Беларусь вернулся Змитрок Бядуля, который в годы войны был вынужден уехать из Беларуси оккупированной. Всех выдающихся личностей, чтобы сохранить культуру, куда-то отправляли в более спокойные места. Дом, где когда-то жил, где сейчас музей и куда приходит молодежь и учится на том, что у белорусов есть свои корни, которые мы помним, которые мы сохраняем.

Иван Белый, внучатый племянник Якуба Коласа:

Я з групай сваіх аднакурснікаў ездзіў на цэліну ў Уральскую вобласць. Успомнілі, што тут пахаваны наш славуты пісьменнік Змітрок Бядуля, і вырашылі знайсці магілу.

Сёння я прыйшоў на новае месца спачыну нашага класіка, нашага славутага пісьменніка. Настолькі ён глыбокі, самабытны, арыгінальны.