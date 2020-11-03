Сын Змитрока Бядули: всё время мечтали, что отца перевезут. Думали, что это сразу случится, но нет

Новости Беларуси. Прах известного белорусского поэта, прозаика Змитрока Бядули перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске. Здесь прошла и памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прах известного белорусского поэта, прозаика Змитрока Бядули перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске. Здесь прошла и памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ефим Плавник, сын Змитрока Бядули:
Это же мой отец. Мне совершенно было неприятно, что он где-то там. Мало того, он в чужой стране, которую никогда не знал, никогда не видел. Все время мечтали, что отца перевезут.
Мы думали, что это сразу случится – вот, кончилась война, все. Но оказалось, нет. То разрешают, потом вдруг: вы знаете, не получилось. Опять разрешают – до другого раза. И вот, наконец.