Сын Змитрока Бядули: всё время мечтали, что отца перевезут. Думали, что это сразу случится, но нет

Новости Беларуси. Прах известного белорусского поэта, прозаика Змитрока Бядули перезахоронили 3 ноября на Восточном кладбище в Минске. Здесь прошла и памятная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ефим Плавник, сын Змитрока Бядули:

Это же мой отец. Мне совершенно было неприятно, что он где-то там. Мало того, он в чужой стране, которую никогда не знал, никогда не видел. Все время мечтали, что отца перевезут.