Экорынок в «Валерьяново» откроется 7 ноября. Что там будут продавать?

Новости Беларуси. Экорынок откроется в Минской области 7 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Экорынок откроется в Минской области 7 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На крытой площадке, рассчитанной на 140 торговых мест, созданы все условия для организации торговли всеми видами сельскохозяйственной продукции.
Оборудованы удобные места для реализации физическими лицами.
В день открытия рынка на территории комплекса «Валерьяново» также начнут работать фирменные магазины крупнейших производителей Минской области. Посетителей экорынка порадуют промоакциями, дегустациями, розыгрышами призов и насыщенной культурной программой.