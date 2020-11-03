Экорынок в «Валерьяново» откроется 7 ноября. Что там будут продавать?

Новости Беларуси. Экорынок откроется в Минской области 7 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На крытой площадке, рассчитанной на 140 торговых мест, созданы все условия для организации торговли всеми видами сельскохозяйственной продукции.

Оборудованы удобные места для реализации физическими лицами.