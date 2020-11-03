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Экорынок в «Валерьяново» откроется 7 ноября. Что там будут продавать?

03 ноября 2020 20:31
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Новости Беларуси. Экорынок откроется в Минской области 7 ноября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Экорынок в «Валерьяново» откроется 7 ноября. Что там будут продавать?-1

На крытой площадке, рассчитанной на 140 торговых мест, созданы все условия для организации торговли всеми видами сельскохозяйственной продукции.

Экорынок в «Валерьяново» откроется 7 ноября. Что там будут продавать?-4

Оборудованы удобные места для реализации физическими лицами.

Экорынок в «Валерьяново» откроется 7 ноября. Что там будут продавать?-7

В день открытия рынка на территории комплекса «Валерьяново» также начнут работать фирменные магазины крупнейших производителей Минской области. Посетителей экорынка порадуют промоакциями, дегустациями, розыгрышами призов и насыщенной культурной программой.

# Сельское хозяйство # общество # Фотофакт

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