1 сентября будут кормить по-особенному. О новых блюдах в школьном питании рассказала Надежда Лукашевич

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Может быть, перейти к такой системе, что получил хорошую оценку – съел гамбургер в столовой, плохо показал себя на уроках – тебе котлетку на пару. Мы, конечно, шутим, такого дифференцированного подхода не будет, но тем не менее насколько вы взаимодействуете с теми же родителями, учителями, детьми для того, чтобы вот выкристаллизовывать те самые блюда, которые появятся сейчас в новом меню.

Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:

Мы очень активно в этом году работали с родителями, с детьми, мы посетили родительские собрания, мы рассказывали, показывали, проводили анкетирование, показывали нашу работу изнутри, проводили на пищеблок. У нас была очень интересная практика, когда мы работали совместно с родителями. Так называемый родительский контроль, когда представители родительской общественности вместе с детьми смотрели, как дети принимают пищу, насколько это горячая порция, насколько она соответствует весу, вкусу, красоте. От родителей мы получаем постоянно обратную связь. У нас продолжает работать наша горячая линия. Мы с удовольствием учтем все пожелания родителей, бабушек. Есть, я думаю, у всех какие-то семейные рецепты очень интересные. Екатерина Забенько:

Вот, кстати, про семейные рецепты. Я знаю, что очень многие дети приходят домой и говорят: хотим, как в школе. Для этого у вас есть сборник, который много где доступен. Там 400 рецептов, которые доступны для школьного питания.

Надежда Лукашевич:

Более 400 современных рецептов, технологических карт. Это значит, что можно открыть, посмотреть, из чего можно приготовить это блюдо, каким образом повторить этот процесс. И дома можно вместе с ребенком маме повторить полюбившееся блюдо. Екатерина Забенько:

Давайте поговорим конкретно про несколько блюд, которые, наверное, вызвали наибольший резонанс. Это гамбургер. У нас есть классическая картинка совершенно. Я так понимаю, что тот гамбургер, который предлагаете вы ученикам, привычный, который они любят, действительно, все-таки будет полезным. Но дети любят гамбургеры, значит, нате вам гамбургеры, но только без того набора ингредиентов, которые не очень полезные. Надежда Лукашевич:

Да, действительно, мы попытались повторить это блюдо. Мне кажется, мы его усовершенствовали. Мы сделали его максимально полезным, максимально интересным. Мы наполнили булочку куриной колбаской, как это нравится детям, с учетом пожеланий детских. Мы добавили туда максимум овощей. И мне кажется, что максимальное количество детей все-таки одобрило это блюдо. И я думаю, что мы будем продолжать в этом же направлении. И такие же интересные новинки, как пельмени. Екатерина Забенько:

То, что считается фастфудом и не очень полезным для детей, можно приготовить так, что это принесет пользу.