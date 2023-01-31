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В Пуховичском районе проходит месячник безопасных условий труда

31 января 2023 10:41
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Новости Беларуси. Уменьшить угрозы профессиональных рисков и исключить случаи гибели людей на производстве. Мониторинговые рейды по минимизации несчастных случаев и обеспечению безопасных условий труда проходят в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пуховичском районе проходит месячник безопасных условий труда-1

Созданы специальные мобильные группы, которые оказывают практическую и методическую помощь руководству, а также сотрудникам предприятий. В частности для рабочих проводят обучающие тренинги. На Заводе горного воска занятия организовали в специальном классе. Здесь проверяют знания заводчан по пожарной и промышленной безопасности – от исправности оборудования до наличия спецодежды. Также в программе инструктаж по оказанию первой медпомощи.

В Пуховичском районе проходит месячник безопасных условий труда-4

Андрей Агейчик, заместитель директора – главный инженер ОАО «Завод горного воска»:
В организации действует система управления охраны труда, она разработана в соответствии с отраслевым положением. Также на предприятии внедрена система менеджмента охраны здоровья и безопасности в соответствии с международной системой. Также создана комиссия по проверке знаний. То есть все в рамках законодательства функционирует и обеспечено выполнение этой работы.

В Пуховичском районе проходит месячник безопасных условий труда-7

На заводе трудятся порядка 300 человек. За последние три года здесь не было зафиксировано ни одного несчастного случая среди сотрудников. Такого результата удалось достичь в том числе за счет создания специальных комиссий по охране труда.

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# Предприятия Беларуси # общество # Андрей Агейчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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