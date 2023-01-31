В Пуховичском районе проходит месячник безопасных условий труда

Новости Беларуси. Уменьшить угрозы профессиональных рисков и исключить случаи гибели людей на производстве. Мониторинговые рейды по минимизации несчастных случаев и обеспечению безопасных условий труда проходят в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданы специальные мобильные группы, которые оказывают практическую и методическую помощь руководству, а также сотрудникам предприятий. В частности для рабочих проводят обучающие тренинги. На Заводе горного воска занятия организовали в специальном классе. Здесь проверяют знания заводчан по пожарной и промышленной безопасности – от исправности оборудования до наличия спецодежды. Также в программе инструктаж по оказанию первой медпомощи.

Андрей Агейчик, заместитель директора – главный инженер ОАО «Завод горного воска»:

В организации действует система управления охраны труда, она разработана в соответствии с отраслевым положением. Также на предприятии внедрена система менеджмента охраны здоровья и безопасности в соответствии с международной системой. Также создана комиссия по проверке знаний. То есть все в рамках законодательства функционирует и обеспечено выполнение этой работы.