«Уже не было сил». К чему может привести обесценивание сотрудника?

Истощение, апатия и плохое самочувствие – все это можно отнести к признакам эмоционального выгорания. Почему так происходит, что когда-то любимая работа больше не приносит удовольствия, успехи не радуют и все это превращается в обыденную рутину? О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина: Может, это не выгорание, а обида, Юлия, вы не задумывались?

Юлия Донесевич: Меня один раз не оценили. Я: «Не ценят, хорошо». Все равно иду работать, нравится работа. Второй раз не оценили. Когда на третий раз случился просто вообще выдающийся случай: в мой отдел, я была руководителем, вывели человека, которому заплатили больше, то есть в мое подчинение. Я: «Все, я ухожу».

Юлия Донесевич:

То есть это накопленный эффект. Идти на какие-то договоренности и в какую-то коммуникацию уже не было сил, потому что то самое выгорание уже было близко. Это было пиковой точкой, когда выстрелило, и я ушла. Это обесценивание.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы ушли, сейчас не жалеете о сделанном выборе?

Юлия Донесевич:

Конечно нет. Это было таким толчком, чтобы пойти как раз в свое собственное плавание, начать любить, ценить себя. Я пошла изучать, как работает мышление, почему я вообще довела до такой точки себя сама. То есть это никогда не в людях причина, всегда причина в нас. Сейчас я трансформационный коуч. Я считаю, что благодаря выгоранию, после этого выгорания было еще несколько, пришла к тому, чтобы сейчас помогать людям. Уже где-то полтора-два года я не знаю вообще, что такое выгорание.