«Незакрытая потребность». Каким людям нужна похвала?

Истощение, апатия и плохое самочувствие – все это можно отнести к признакам эмоционального выгорания. Почему так происходит, что когда-то любимая работа больше не приносит удовольствия, успехи не радуют и все это превращается в обыденную рутину? О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Очень часто мотивация основана на незакрытой потребности. Человек, которого не хвалили, не любили в детстве либо которому не давали внимания, всегда будет падок до похвалы. Человек, которому не дали ощущение защищенности и безопасности, всегда будет искать это. Человек, которому не дали ощущение и состояние своей нужности, всегда будет пытаться, стараться быть для всех нужным и важным. Это незакрытая потребность, а не его внутреннее личное желание.