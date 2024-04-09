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«Незакрытая потребность». Каким людям нужна похвала?

09 апреля 2024 19:32
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Истощение, апатия и плохое самочувствие – все это можно отнести к признакам эмоционального выгорания. Почему так происходит, что когда-то любимая работа больше не приносит удовольствия, успехи не радуют и все это превращается в обыденную рутину? О том, что делать, если вы столкнулись с эмоциональным выгоранием, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

«Незакрытая потребность». Каким людям нужна похвала?-1

Денис Северов, магистр психологии:
Очень часто мотивация основана на незакрытой потребности. Человек, которого не хвалили, не любили в детстве либо которому не давали внимания, всегда будет падок до похвалы. Человек, которому не дали ощущение защищенности и безопасности, всегда будет искать это. Человек, которому не дали ощущение и состояние своей нужности, всегда будет пытаться, стараться быть для всех нужным и важным. Это незакрытая потребность, а не его внутреннее личное желание.

«Уже не было сил». К чему может привести обесценивание сотрудника – подробнее здесь.

# Психология # общество # Денис Северов

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