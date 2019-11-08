«Позвольте выразить искреннюю признательность»: Президент Беларуси направил приветствие участникам и гостям «Дажынак» в Речице

Не обойдется там и без церемонии чествования лучших: подарки подготовлены более чем для сотни хлеборобов и животноводов. Именно они собрали достойный урожай зерновых, овощей, картофеля и кукурузы, а молочная продукция местных заводов – любимый и узнаваемый бренд далеко за пределами страны.

Все, чем богат регион, 8 ноября демонстрируется на большой ярмарке, которая стала ярким украшением праздника трудолюбивых.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте выразить искреннюю признательность всем, кто работает на полях, элеваторах, животноводческих фермах и перерабатывающих предприятиях Гомельской области – самой большой в стране.

Убежден, соблюдение технологий и ответственное отношение к делу каждого из сельчан, от механизатора до управленца, поможет нам решить важные задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Гомельщины и всей Беларуси.