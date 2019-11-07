Сергей Линг о 90-х: Пошёл сумасшедший бартер, пошла наличка в мешках самолётами

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Кому продать и за что купить – в первые годы независимости Беларуси на грани катастрофы была межгосударственная торговля.

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996-2000 гг.):

Каким образом обеспечить производство в этой ситуации? Как закупить, не имея денег? Пошел сумасшедший бартер, пошла наличка в мешках самолетами.

Это был ужас. Курсы были разные, все это менялось, цены летели в тартарары – по десять, тысячу процентов за год было, понимаете? Поэтому это был, конечно, ужасный такой период.