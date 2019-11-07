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Сергей Линг о 90-х: Пошёл сумасшедший бартер, пошла наличка в мешках самолётами

07 ноября 2019 21:02
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Кому продать и за что купить – в первые годы независимости Беларуси на грани катастрофы была межгосударственная торговля.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Сергей Линг о 90-х: Пошёл сумасшедший бартер, пошла наличка в мешках самолётами-1

Сергей Линг, премьер-министр Республики Беларусь (1996-2000 гг.):
Каким образом обеспечить производство в этой ситуации? Как закупить, не имея денег? Пошел сумасшедший бартер, пошла наличка в мешках самолетами.

Это был ужас. Курсы были разные, все это менялось, цены летели в тартарары – по десять, тысячу процентов за год было, понимаете? Поэтому это был, конечно, ужасный такой период.

Сергей Линг о 90-х: Пошёл сумасшедший бартер, пошла наличка в мешках самолётами-4

# История # общество # Сергей Линг # Фотофакт

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