Обязательно ли носить шапку зимой? Мнение парикмахера

Обязательно ли нужно носить шапку зимой, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Вероника Квятковская, креативный директор Белорусской Ассоциации парикмахеров и косметологов:

С детства где-то у нас откладывается, что, да, шапку нужно надевать, потому что так сказала мама. На самом деле, сейчас очень много препаратов, которые защищают наши волосы от воздействия холода, от того, чтобы кончики волос не перемерзали. Все зависит от работы, от стиля жизни, когда человек долгое время находится на улице, естественно, волосы нужны защищать.