Владимир Шимов: на руинах создавали суверенное государство, но крови не было – постепенно набивали мускулы

Беларусь, пожалуй, единственная республика, где в новейшей истории не лилась человеческая кровь.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Беларусь, пожалуй, единственная республика, где в новейшей истории не лилась человеческая кровь.
Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
Владимир Шимов, министр экономики Республики Беларусь (1996-2002 гг.):
На руинах экономики создавалось суверенное государство, это суперсложные процессы. И без должного вмешательства, конечно, государства, под его руководством такие процессы эффективно, мирно, без крови не проходили.
А мы сегодня знаем, что у нас крови не было. Народ, в общем-то, жил спокойной жизнью. Где-то трудной, но постепенно, я бы так сказал, набивали мускулы.
Давайте вспомним с вами наш автомобильный парк 90-х начала и середины и автомобильный парк сегодня. 25 лет прошло – насколько разительно все это изменилось.