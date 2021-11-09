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Очередной груз более чем на 850 тысяч рублей отправит Беларусь во Вьетнам

09 ноября 2021 15:42
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Новости Беларуси. Белорусско-вьетнамские отношения сегодня, 9 ноября, обсуждались в нижней палате парламента. Спикер Владимир Андрейченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси по случаю завершения его дипмиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Очередной груз более чем на 850 тысяч рублей отправит Беларусь во Вьетнам-1

В нашей стране дипломат работал с 2018 года. Минск и Ханой поддерживают дружественный характер взаимодействия. Как пример – поддержка в трудные ковидные времена. Беларусь окажет гуманитарную помощь. Очередной груз более чем на 850 тысяч рублей уже собирается. Стороны также обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества.  

# Беларусь-Вьетнам # общество # Владимир Андрейченко # Фам Хай # Фотофакт

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