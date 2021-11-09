Очередной груз более чем на 850 тысяч рублей отправит Беларусь во Вьетнам

Новости Беларуси. Белорусско-вьетнамские отношения сегодня, 9 ноября, обсуждались в нижней палате парламента. Спикер Владимир Андрейченко встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Вьетнама в Беларуси по случаю завершения его дипмиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране дипломат работал с 2018 года. Минск и Ханой поддерживают дружественный характер взаимодействия. Как пример – поддержка в трудные ковидные времена. Беларусь окажет гуманитарную помощь. Очередной груз более чем на 850 тысяч рублей уже собирается. Стороны также обсудили вопросы развития межпарламентского сотрудничества.