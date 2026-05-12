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В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ по контролю за общественным транспортом

12 мая 2026 06:47
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В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ. По 13 мая инспекторы проверяют, как перевозчики пассажиров соблюдают требования законодательства. Особое внимание – техническому состоянию автобусов и тому, как водители выполняют правила дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ по контролю за общественным транспортом-2

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Во время несения службы инспекторы уделяют внимание техническому состоянию маршрутных транспортных средств и соблюдению их водителями требований правил дорожного движения. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. Также сотрудники контролируют и предоставление преимущества автобуса, микроавтобусам, водителями иного транспорта и правоверность движения последних по полосам, предназначенным для движения автомобилей общественного транспорта.

В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ по контролю за общественным транспортом-4

Для повышения эффективности задействованы ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности – камеры фиксируют нарушения в режиме реального времени. ГАИ подчеркивают: ключевая цель – профилактика и безопасность пассажиров.

# Сергей Бабич # ГАИ

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