«Позорище». Какие ассоциации вызывают у Азарёнка фамилии оппонентов?

Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Феллини сделал нарицательной фамилию Папарацци. Советский Союз героизировал фамилию Стаханов. В нынешнее время оно выбрало вас. Азаренок. Этой фамилии оппоненты пытаются придать сознательно негативный оттенок. Если не стесняться, разберем несколько фамилий оппозиционных. Даже я не назову их оппозицией, беглых. Из слов, которые ассоциируются с ними. Допустим, Карач – безумие.

Откуда Азарёнок берет песни для своих программ? Рассказал он сам