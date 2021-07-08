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«Позорище». Какие ассоциации вызывают у Азарёнка фамилии оппонентов?

08 июля 2021 19:04
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Новости Беларуси. Журналист СТВ Григорий Азаренок стал гостем программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Марат Марков, председатель правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Феллини сделал нарицательной фамилию Папарацци. Советский Союз героизировал фамилию Стаханов. В нынешнее время оно выбрало вас. Азаренок. Этой фамилии оппоненты пытаются придать сознательно негативный оттенок. Если не стесняться, разберем несколько фамилий оппозиционных. Даже я не назову их оппозицией, беглых. Из слов, которые ассоциируются с ними. Допустим, Карач – безумие.

Откуда Азарёнок берет песни для своих программ? Рассказал он сам

«Позорище». Какие ассоциации вызывают у Азарёнка фамилии оппонентов?-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Полностью сумасшедшая, да.

Марат Марков:
Тихановская?

Григорий Азаренок:
Очень жалкое существо.

Марат Марков:
Вячорка?

Григорий Азаренок:
Интриган.

Азаренок о хейтерах: «Им же Мотолько составляет тексты!»

Марат Марков:
Мотолько?

Григорий Азаренок:
***

«Позорище». Какие ассоциации вызывают у Азарёнка фамилии оппонентов?-4

Марат Марков:
Левчук?

Григорий Азаренок:
Легкость души и мозга необыкновенная.

Марат Марков:
Путило?

Григорий Азаренок:
Позорник.

Марат Марков:
Мне нравится с вами формат максимального получения информации в сжатый хронометраж.

# Интервью # общество # Марат Марков # Григорий Азарёнок # Светлана Тихановская # Франак Вячорка # Антон Мотолько # Маргарита Левчук # Степан Путило # Фотофакт

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