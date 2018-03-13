«Проехать иногда до адреса вообще невозможно». Дворы Могилёва завалены снегом

Новости Беларуси. Больше недели прошло после обильных снегопадов в Беларуси. Погода уходит в весенний плюс, однако снега во дворах еще хватает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на горячую линию СТВ поступило сразу несколько обращений от жителей Могилева. Люди сами берут в руки лопаты. Говорят, помощи от коммунальных служб ждать не приходится. Юрий Прокопенко разбирался на месте.

Валерий Смольный в салоне своего микроавтобуса обязательно возит лопату. Даже такая машина не всегда в состоянии преодолеть снежную кашу. Мужчина не единожды обращался в ЖЭУ с просьбой почистить дорогу возле дома. Но коммунальщики на помощь не спешат.

Валерий Смольный, житель Могилева:

Даже подъехать к дому нельзя, что-нибудь привезти. Я вот привез холодильник и чуть заехал сюда. Не могла даже машина ритуальных услуг подъехать и по-человечески вынести, проводить человека в последний путь.

Ольга Литенкова, жительница Могилева:

ЖЭУ, как видите, вышли только когда к нам телевидение приехало. Бывает иногда выйдут, расчистят немножко возле подъезда, но сугробы вы наши видели.

Наибольшие испытания выпали на долю спецтранспорта. Водители скорых грустно шутят: пора на снегоходы пересаживаться. Всю смену по таким дорогам – сплошное мучение. А выбраться из снежной ловушки нередко вопрос жизни и смерти.

«Если это лежачие больные, то приходится нести по сугробам». Могилёв утонул в снегу Оказаться в снежном плену довольно просто: неудачно припарковался и самостоятельно уже не выедешь.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В этом месте снежный слой сантиметров 10-15, а внизу – лед. Снег рыхлый, налипает на колеса. Сцепки с дорогой никакой. Давай враскачку!

Больше повезло жителям новых спальных районов, которые обслуживают частные коммунальные организации. Уборка снега во дворах в их обязанности уже не входит, но недели после снегопадов все же хватило, чтобы почистить местные проезды.

Инна Евсеева, директор частного коммунального предприятия:

Авторитет и репутация для нас много стоят. Конечно, мы делаем иногда то, что не должны делать. Учитывая погодные условия, мы несколько дней выводили технику, и техника работала, по мере возможности расчищали дворы.

За три часа путешествия по могилевским улицам увидеть снегоуборочную технику так и не удалось. Ни во дворах, ни даже в центре города. Коммунальщики, судя по всему, переключились на сосульки.

Жанна Шеменкова, главный специалист отдела ЖКХ Могилевского горисполкома:

Погода, стихия сложившаяся, не позволила нам осуществить уборку на 100 %.