Что делать, если дом может затопить паводком: рекомендации МЧС

Новости Беларуси. Обильные снегопады и резкое потепление привели к неприятным последствиям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С наступлением весны снег начал таять, резко поднялся уровень воды. МЧС дает несколько простых советов, как обезопасить свой дом.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Если же ваш дом попадает в зону возможного подтопления, необходимо заранее подготовиться: очистить территорию от снега, льда, очистить дренажные и сточные канавки от веток для того, чтобы была возможность прохода воды.

Если необходима помощь, обращаться по телефонам 101 и 112.