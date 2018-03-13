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Что делать, если дом может затопить паводком: рекомендации МЧС

13 марта 2018 16:14
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Новости Беларуси. Обильные снегопады и резкое потепление привели к неприятным последствиям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С наступлением весны снег начал таять, резко поднялся уровень воды. МЧС дает несколько простых советов, как обезопасить свой дом.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если же ваш дом попадает в зону возможного подтопления, необходимо заранее подготовиться: очистить территорию от снега, льда, очистить дренажные и сточные канавки от веток для того, чтобы была возможность прохода воды.

Если необходима помощь, обращаться по телефонам 101 и 112.

# общество # Паводки в Беларуси # Фотофакт # Анастасия Швайбович

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