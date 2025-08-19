Мы учимся, играем и отдыхаем – узнали, как китайские школьники проводят время в «Зубрёнке»

Дружба, которая не знает границ. Китайские дети в белорусском «Зубренке», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нам они приехали по приглашению Президента. Получить путевку в Беларусь для ребят было непросто. Пришлось пройти конкурсный отбор. Теперь их ждут новые друзья и яркие впечатления. Почти 100 китайских школьников приехали для отдыха и оздоровления в «Зубренок». Подробности здесь.

Чтобы поздороваться с нашей страной на набережной Нарочи, эти дети преодолели расстояние в тысячи километров. Для большинства из них такое длительное путешествие – впервые. Тэнг Чэ лишь однажды была на Филиппинах с родителями, но отдых в Беларуси получился совершенно другим. И это благодаря белорусам, с которыми удалось познакомиться в «Зубренке».

Тэнг Чэ:

Я люблю танцевать и во время вечерних дискотек удается познакомиться с белорусскими детьми. Они все очень дружелюбные и готовы прийти на помощь, если нужно. Шахматы, шашки, а также бильярд и настольный теннис. Спортивные занятия у гостей из Китая в топе. Пинг-понг очень популярен в Поднебесной и поэтому эта игра как одно из напоминаний о доме. Скучать здесь некогда, но чтобы родители не волновались – для них телевизионный привет.

Фанг Хонгбо:

Папа, мама, я хорошо здесь провожу время со своими друзьями. Мы учимся, играем и отдыхаем. Мне очень нравится атмосфера в этом лагере. Отдых – это еще и забота о здоровье. В программе – посещение медцентра: массажи, соляная пещера и другие процедуры. Но главное – общение со сверстниками.