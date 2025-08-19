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В Минске стартовал второй сезон летней школы молодого аналитика

19 августа 2025 10:58
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Семинары, мастер-классы, неформальные встречи. В Минске стартовал второй сезон летней школы молодого аналитика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря гранту Президента, проект значительно расширили. В 2025 году к участию присоединились около 70 студентов, магистрантов и молодых ученых со всей Беларуси.

В Минске стартовал второй сезон летней школы молодого аналитика-2

Они пройдут образовательный интенсив по ключевым этапам аналитической работы. В роли спикеров выступят сотрудники Белорусского института стратегических исследований, опытные госслужащие, представители министерств и ведомств. Также запланирован экспертный диалог с руководством особой экономической зоны России. В финале участники летней школы представят проекты «Города будущего», где отразят свое видение развития нашей страны.

В Минске стартовал второй сезон летней школы молодого аналитика-4

Василий Кулагин, студент Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
У нас тема здравоохранения. Мы планируем модифицировать что-то уже имеющееся и также построить в перспективе уже что-то новое. Я считаю, что за врачами с аналитическим мышлением будущее. Ведь каждый день врач сталкивается с большими объемами информации, быстро меняющимися данными, которые следует анализировать, правильно поставить диагностику, лечение и дальнейшую профилактику.

В Минске стартовал второй сезон летней школы молодого аналитика-6

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Аналитической работе надо учиться, постигать ее азы, общаться. И то, что мы проводим уже сегодня вторую Летнюю школу молодых аналитиков, показывает, что у молодежи это вызывает большой интерес.

По итогам Летней школы участники определят темы для изучения в рамках осеннего семестра. Самые перспективные идеи представят на втором форуме молодых аналитиков. Его проведение запланировано на ноябрь.

# Александр Баханович # Образование в Беларуси

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