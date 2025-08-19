Храму Преображения Господня в Чашниках исполнилось 150 лет

Верующие Чашникского района сегодня, 19 августа, отмечают двойной праздник. Храму, который освящен в честь Преображения Господня, – 150 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества начались со службы, которую возглавил архиепископ Витебский и Оршанский – Димитрий.

Белоснежный храм с синими куполами, устремленными к небу, сегодня кажется особенно величественным. Дорога к нему устлана живыми цветами в знак особого торжества. Его история уникальна. Построенная в 1843 году деревянная церковь, всегда была открыта для прихожан. Даже в годы Великой Отечественной войны жители приносили сюда бережно сохраненные ими святыни. Днем немцы использовали храм как смотровую площадку. Спустя годы, духовный центр существенно преобразился как внешне, так и внутри. Интерьер Преображенской церкви сегодня украшен росписями, а звонница – колоколами, которым более трех столетий.

Протоиерей Владимир Коледа, благочинный Чашникского округа:

Он не закрывался. Здесь даже стены намолены. Поэтому говорят прихожане, как зайдем, сразу как-то поднимается одушевление в этом храме. Сразу чувствуешь себя легким, спокойным. Все забывается, все уходит. А проявляется внутри перемена, как это в нашей жизни. Все возрождается, то есть милость Божья не оскудевает и на нашей Чашникской земле.