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Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град

10 июня 2019 07:20
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Новости Беларуси. 9 июня в Могилёве и Могилёвском районе прошли дожди с грозами и выпал крупный град.  

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град-1

Фото: vk.com/ilovemogilev / Вадим Иванович  

В дачном посёлке Голынец градины были размером со сливу. Фото опубликованы в сообществе «Могилев live».  

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град-4

Фото: vk.com/ilovemogilev / Вадим Иванович  

Снимками крупных частиц льда также поделилась одна из пользовательниц Instagram.  

«Под такое чудо мы вчера попали. В деревне. Кое-что побило, кое-что уцелело. Самая большая градина была 2.5 см. Но таял град быстро – тепло. А потом такая испарина была... Прям как в фильмах ужасов», – рассказала о своих впечатлениях Алеся.  

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град-7

Фото: instagram.com/alesia_handmade  

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град-9

Фото: instagram.com/alesia_handmade  

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град-11

Фото: instagram.com/alesia_handmade  

Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град-13

Фото: instagram.com/alesia_handmade  

10 июня в Беларуси будет переменная облачность, осадки ожидаются только в Гомельской области. Днём температура воздуха составит +24... +28°C.  

Каким будет лето в Беларуси?  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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