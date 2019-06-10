Размером со сливу. Под Могилёвом выпал крупный град

Новости Беларуси. 9 июня в Могилёве и Могилёвском районе прошли дожди с грозами и выпал крупный град.

В дачном посёлке Голынец градины были размером со сливу. Фото опубликованы в сообществе «Могилев live».

Снимками крупных частиц льда также поделилась одна из пользовательниц Instagram.

«Под такое чудо мы вчера попали. В деревне. Кое-что побило, кое-что уцелело. Самая большая градина была 2.5 см. Но таял град быстро – тепло. А потом такая испарина была... Прям как в фильмах ужасов», – рассказала о своих впечатлениях Алеся.