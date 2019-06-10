Это нужно знать каждой хозяйке! Чем опасны стиральные порошки и какой лучше выбрать?

Любовь к чистоте нам прививают с самого детства. И если раньше для борьбы с пятнами на одежде на какие только ухищрения не шли, то сегодня избавиться от въевшейся грязи может практически любой порошок! Но во сколько может обойтись безупречная чистота? ПАВы, фосфаты и фосфонаты – обязательные компоненты моющих средств. Однако они не только хорошо борются с грязью, но и могут стать причиной кожных заболеваний.

Светлана Якубовская, врач-дерматовенеролог:

На коже взрослых и детей могут возникать аллергические реакции, раздражения. Особенно этому подвержены дети, так как у них очень нежная и чувствительная кожа, взрослые, которые страдают различными хроническими кожными заболеваниями. Посмотреть, чтобы в порошке было процентное содержание анионных ПАВ – от 5 до 15%. Хорошо, если в составе не будет хлора, фосфонатов, отбеливателей, отдушек, красителей, которые могут вызывать аллергические реакции и раздражения кожи.

ПАВы и прочая синтетика плохо вымываются с одежды, поэтому во время стирки старайтесь не переборщить со средством. Ведь в этом случае больше – далеко не лучше.

Светлана Якубовская:

Перед тем, как запускать очередную стирку, рекомендуется хорошенько промыть внутреннюю поверхность барабана стиральной машинки либо горячей водой, либо раствором уксуса для того, чтобы удалить остатки предыдущего порошка.

Между тем, по мнению специалистов, каждый второй порошок на прилавке может быть опасен не только для здоровья, но и для окружающей среды. Дарья Чумакова, эколог Центра экологических решений:

Создавая барьеры между поверхностью воды и воздуха, из-за этого хуже газообмен. Фосфаты, попадая в окружающую среду, вызывают цветение воды или электрификацию по-научному.